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25 сентября Понедельник

Уфа   °

В Уфе музей имени М.В. Нестерова проводит уроки для маленьких эстетов

КУЛЬТУРА

В Уфе музей имени М.В. Нестерова проводит уроки для маленьких эстетов Фото: БГХМ им. М.В. Нестерова

В Уфе музей имени М.В. Нестерова проводит уроки для маленьких эстетов Фото: БГХМ им. М.В. Нестерова

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова стартовала программа «Маленький эстет» для детей от трех до шести лет и их родителей.

Мероприятия будут проходить каждую вторую субботу месяца. Юным посетителям предложат музыкальный концерт, мастер-класс, также для них проведут экскурсию «Путешествие в мир прекрасного» в познавательно-игровой форме.

На концерте будут звучать музыкальные сочинения, подобранные с учетом особенностей восприятия малышей, в исполнении молодых артистов из Детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова и Детской музыкальной школы №7. Слушая произведения великих композиторов, дети развивают музыкальный слух и способности петь или играть на музыкальном инструменте, прокомментировали в музее. После прослушивания музыки дети с родителями смогут посетить экскурсию по залам, где под руководством экскурсовода их познакомят с текущими выставками и изобразительным искусством из собрания музея. Затем их ожидает мастер-класс, где совместно со специалистом и родителями дети выполнят творческие задания, познакомятся с различными техниками, материалами, видами и жанрами в изобразительном искусстве.

Длительность мероприятия «Маленький эстет» составляет один час, стоимость билета для ребенка 100 рублей, взрослого — 150 рублей. Запись производится по телефону 8-927-318-55-75. По мере заинтересованности маленьких посетителей музея будет комплектоваться группа для постоянных занятий.

Теги: музей имени Нестерова
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