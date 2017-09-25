МВД планирует обязать водителей носить светоотражающие жилеты Фото: autonet.ru МВД планирует обязать водителей носить светоотражающие жилеты Фото: autonet.ru

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

МВД РФ подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4. Как узнал ТАСС, нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.

В МВД подчеркнули, что наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, и это дает положительный результат. Экспериментально доказано, что даже при идеально чистых фарах пешеход без жилета был виден на расстоянии 55 метров, с грязными фарами — с 42 метров, если на нем жилет — со 100-150 метров.

По данным МВД РФ, за первое полугодие произошло 66 наездов на водителей, находившихся возле своего автомобиля, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года. В Башкирии последний такой случай произошел в минувшие выходные: ночью 19-летний водитель «семерки» въехал в стоявшую на дороге «ГАЗель» и сбил насмерть 30-летнего водителя грузовика, менявшего колесо.