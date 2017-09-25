В Уфе появится еще один «зеленый» амфитеатр Фото: сайт администрации Уфы В Уфе появится еще один «зеленый» амфитеатр Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе появится еще один «зеленый» амфитеатр. Он будет расположен в центральной части парка культуры и отдыха «Кашкадан», где ранее находилась небольшая сцена. Он будет площадкой для концертов и других развлекательных мероприятий на открытом воздухе. Обновление парка ведется в рамках реализации в столице республики федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Как уточнили в информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района, план реконструкции разбит на три этапа: 2017, 2018 и вплоть до 2022 года. Проект — совместная деятельность участников Градостроительного форума «UrbanBairam» и московского консалтингового бюро «Стрелка». Тем не менее в нем учтены реальные пожелания жителей района, собранные в ходе проектных семинаров, онлайн-опросов и презентаций.

В парке асфальт заменит брусчатка, изменится тропиночная сеть, увеличится количество фонарей освещения, аллеи украсят миниатюрными скульптурами.

Несмотря на работы, часть парка остается доступной для горожан и сейчас.

В настоящее время здесь произведена заливка бетонного основания для аллеи, идет прокладка инженерных сетей, посадка крупномерных деревьев, подготовлена площадка для укладки рулонного газона, проводится демонтаж сооружений, попадающих в зону реконструкции текущего года.

Аналогичные работы идут и в старейшем столичном парке имени Ивана Якутова. Масштабная реконструкция здесь также рассчитана на три года. Уже реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1500 м, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. В парке высадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники, а также детскую игровую площадку с современным оборудованием и резиновым покрытием, установили опоры освещения и опоры под камеры видеонаблюдения. На главной аллее появились три скульптуры, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия.

Сейчас начата установка ограждений на двух смотровых площадках. На площадях, прилегающих к детской железной дороге, и других зонах парка для удобства и безопасности горожан установлены ограды и уложен гравий. На стадии завершения находится ремонт еще одной новой детской площадки.

Все работы осуществляются с учетом требований доступной среды.