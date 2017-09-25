Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным Фото: Руфина Шагапова Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным Фото: Руфина Шагапова

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Тело альпинистки, сорвавшейся со скалы на Инзерских зубчатках в Белорецком районе Башкортостана, передано родным. Информация об этом появилась накануне в соцсетях.

«Останки погибшей альпинистки, сорвавшейся с Инзерских зубчаток, сегодня после оформления всех необходимых бумаг переданы отцу девушки. Мужчина направился в Екатеринбург, откуда родом погибшая девушка. СК проводит доследственную проверку. В эту минуту хочется снова выразить соболезнования родным и близким погибшей и поблагодарить неравнодушных людей, в том числе туристов, которые оказывали посильную помощь. В то же время мы понимаем, что работа региональных экстренных служб должна быть иной. Анализируя конкретно этот случай на Инзерских зубчатках, стоит отметить, что спасателям не удалось сработать оперативнее и слаженнее», — сообщает на своей странице в соцсети депутат Государственного собрания РБ, лидер региональной партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

Днем 23 сентября четверо туристов из города Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет Инзерские зубчатки. По предварительным данным, при спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в больницу города Белорецка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка по факту гибели альпинистки из Екатеринбурга, следователь выехал для производства осмотра места происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.