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25 сентября Понедельник

Уфа   °

Погода новой недели в Башкирии: холодный воздух продолжит поступать

ОБЩЕСТВО

Погода новой недели в Башкирии: холодный воздух продолжит поступать Фото: ИА «Башинформ»

Погода новой недели в Башкирии: холодный воздух продолжит поступать Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане погода новой рабочей недели будет характеризоваться прохождением холодного атмосферного фронта. С каждым днем температура воздуха будет понижаться, ожидаются дожди, в некоторых районах со снегом.

Сегодня, 25 сентября, днем будет +5,+10 градусов.

26 и 27 сентября дожди со снегом пройдут преимущественно в восточных районах. Ночью -1,+4 градуса, на почве и в воздухе заморозки до -3, дневная температура воздуха +5,+10 градусов.

Теги: погода
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