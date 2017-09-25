УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

11 октября в Башкортостане отмечается День Республики. В соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» этот день считается праздничным нерабочим днём.

В этом году День Республики приходится на среду, которая будет нерабочим днём, а во вторник 10 октября длительность рабочего дня сократится на один час.

Для граждан, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, 11 октября в число календарных дней отпуска включаться не будет.