УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 25 сентября, в Уфу прибывает Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Уникальный трофей пробудет в столице республики до 1 октября.

Торжественная церемония приветствия Кубка состоится 27 сентября на площади имени Салавата Юлаева.

29 и 30 сентября, а также 1 октября все желающие смогут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу FIFA и сделать фотографию с легендарным трофеем в семейном торговом центре «МЕГА».

В рамках мероприятия посетители смогут принять участие в развлекательной программе, подготовленной специально для них.

Кроме того, во время пребывания в Уфе Официальный Кубок доставят в спортивную школу футбольного клуба «Уфа» под руководством известного футболиста Сергея Семака, Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию №16 — первую школу в городе, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В агентстве «Башинформ» 27 сентября в 14.00 пройдет пресс-конференция, посвященная этому событию.