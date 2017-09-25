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В Башкирии выбрали лучшего молодого акушера

ОБЩЕСТВО

В Башкирии выбрали лучшего молодого акушера Фото: сайт Минздрава РБ

В Башкирии выбрали лучшего молодого акушера Фото: сайт Минздрава РБ

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Лучшим молодым акушером среди студентов медицинских колледжей Башкирии стала ученица Уфимского медицинского колледжа Алсу Кагарманова. Ее признали победителем Республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни». Конкурс был проведен по решению Всероссийского совещания руководителей образовательных организаций, осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля.

Основная его цель — повышение качества среднего медицинского образования, выявление наиболее одаренных и талантливых выпускников — будущих акушеров, а также повышение мотивации и стимулирования творческой активности педагогических работников образовательных организаций.

К участию в конкурсе были допущены студенты семи медицинских колледжей Башкортостана, обучающиеся по специальности «Акушерское дело». На шести этапах конкурса участники имели возможность показать свои знания и практические навыки в области акушерского и сестринского дела — принимали роды на симуляторе роженице, демонстрировали коммуникативные навыки, выполняли манипуляции в соответствии с видами профессиональной деятельности.

Алсу Кагарманова представит Башкирию на Всероссийском этапе, сообщили в Минздраве РБ.

Теги: здравоохранение, акушерство
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