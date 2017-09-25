Башкирская опера приглашает на концерт «Осенняя мелодия»
УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Башкирский театр оперы и балета приглашает на концерт «Осенняя мелодия». Музыкально-литературный вечер состоится 25 сентября в Греческом зале театра в рамках театрального проекта «Встречи в музыкальной гостиной».
Лирические романсы и песни исполнят солисты оперной труппы: народный артист России Салават Аскаров, заслуженный артист РБ Алим Каюмов, лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов Любовь Буторина, Аида Габдулхакова, Регина Звегинцева, Рим Рахимов.
Ведущий — Александр Алексеев. Партия фортепиано — Валентина Галинченко, режиссер — Ляйсан Сафаргулова.