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25 сентября Понедельник

Уфа   °

Башкирская опера приглашает на концерт «Осенняя мелодия»

КУЛЬТУРА

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский театр оперы и балета приглашает на концерт «Осенняя мелодия». Музыкально-литературный вечер состоится 25 сентября в Греческом зале театра в рамках театрального проекта «Встречи в музыкальной гостиной».

Лирические романсы и песни исполнят солисты оперной труппы: народный артист России Салават Аскаров, заслуженный артист РБ Алим Каюмов, лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов Любовь Буторина, Аида Габдулхакова, Регина Звегинцева, Рим Рахимов.

Ведущий — Александр Алексеев. Партия фортепиано — Валентина Галинченко, режиссер — Ляйсан Сафаргулова.

Теги: Опера
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