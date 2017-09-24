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24 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе пройдет Транспортный форум

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет Транспортный форум Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет Транспортный форум Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 26 по 29 сентября в Уфе в «ВДНХ-ЭКСПО» состоятся Транспортный форум и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование». Это единственные в регионе специализированные бизнес-события, объединившие все направления этой сферы: дорожное строительство, автотранспорт, воздушный, железнодорожный транспорт, логистику и склад, безопасность и спутниковые системы.

Специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и оборудование» займет две площадки. Впервые на выставке будет продемонстрированы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения российского производства, современное диагностическое оборудование, используемое для ремонта грузовой коммерческой техники.

В рамках деловой программы пройдет Всероссийское совещание «Безопасные и качественные дороги: инновационные технологии в дорожной отрасли». На Форуме обсудят такие актуальные вопросы, как развитие рынка ГЧП в дорожной отрасли, в том числе строительство трассы «Шёлковый путь» и реализацию проекта «Восточный выезд».

Ведущие эксперты и специалисты сферы соберутся в рамках работы секций по железнодорожному транспорту, авиатранспорту с участием ведущих авиакомпаний и туроператоров, работающих на рынке нашего региона.

Теги: транспорт
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