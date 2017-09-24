УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Победителем московского марафона стал российский легкоатлет, уфимец Артем Алексеев. Об этом сообщают «Известия».

28-летний спортсмен побеждает в Московском марафоне второй раз подряд. Он преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут и 13 секунд. Год назад спортсмену удалось установить рекорд — 2 часа 123 минут 40 секунд.

24 сентября в Москве состоялся пятый Московский марафон, в котором приняли участие граждане из 70 государств. Всего в этом году в мероприятии участвовало более 30 тыс. человек.

Артём Алексеев родился в Мелеузе, сейчас живёт в Уфе. Окончил Институт МВД. Свой первый марафон пробежал в 2013 году.