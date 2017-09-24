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Зугура Рахматуллина: «И светская философия, и традиционные религии страны сегодня вместе противостоят бездуховности»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана Зугура Рахматуллина выступила на Международном форуме, посвященном 20-летию деятельности мусульманской религиозной организации «Ихлас» в Уфе.

В работе форума приняли участие председатель республиканского Совета по государственно-межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков, депутаты Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан, общественные деятели, представители мусульманской уммы Башкортостана, гости из соседних регионов, духовные лидеры и ученые из Ирана.

— «Ихлас» сегодня вносит свою достойную лепту в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике и стране, в сохранение языковой и религиозной идентичности, в духовное воспитание и просвещение не только подрастающих поколений, но и взрослых прихожан, в культивирование традиционных исламских ценностей и национальных обычаев и обрядов, — отметила в своем выступлении Зугура Рахматуллина. — Участвуя в исламских форумах, я всегда озвучиваю мудрые слова Верховного муфтия России Талгата Таджуддина: «Ислам — родник чистейшей воды, и, к сожалению, многие пытаются сегодня зачерпнуть из него грязным сосудом». Задача власти всех ветвей и уровней, социальных институтов (семьи, системы образования, национально-культурных объединений) и традиционных религий, светских философов и религиозных деятелей, правоверных и неверующих — вместе противостоять идеологии многочисленных сект и новых религиозных движений, которые охотятся прежде всего за молодежью, развенчивать лжепророков и экстремистов. Сегодня и светское мировоззрение, и традиционные религии идут к духовности (пусть разными дорогами) и вместе противостоят современным угрозам. Более того, религиозным организациям принадлежит сегодня особая роль в сохранении, развитии и изучении родных языков.

«Ихлас» — один из авторитетных мусульманских приходов в республике, который активно занимается образовательной, культурно-просветительской, воспитательной деятельностью, имеет языковой центр, богатейшую исламскую библиотеку, собственное издательство с единственным в Поволжье приходским изданием-альманахом «Ихлас-Шариф», телестудию, еженедельно транслирующую религиозно-духовные и культурно-просветительские программы. Мечеть активно сотрудничает с вузами республики, исламскими культурными фондами и религиозно-образовательными учреждениями Ирана.

Теги: межконфессиональные отношения
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