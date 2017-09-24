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24 сентября Воскресенье

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Последний выходной месяца: куда сходить в Уфе 24 сентября

КУЛЬТУРА

Последний выходной месяца: куда сходить в Уфе 24 сентября Фото: Андрей Старостин

Последний выходной месяца: куда сходить в Уфе 24 сентября Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В последнее воскресенье сентября культурная афиша полна событий.

В Уфимском джаз-клубе — вечер, посвященный творчеству Джона Колтрейна, выступит «Кайфуллин джаз-бэнд». Начало в 21.00.

В ГКЗ «Башкортостан» в рамках Всероссийского фестиваля «Голоса России» выступит Сибирский русский народный хор. Начало в 18.00.

В Pianocafe8 (ЦСИ «Облака») на концерт-вечеринка по итогам паломничества по «Пути Сантьяго» (Португалия — Испания) приглашает известный уфимский музыкант и продюсер Булат Аминов. Начало в 18.00.

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» выступает группа «Thomas Mraz». Начало в 19.00.

На площади перeд Lifestyle-центром «Башкирия» пройдет концерт в формате пикника – «Музыка на газоне». Начало в 19.00.

В Национальном Молодежном театре им. М. Карима — комедия «Играем в дружную семью, или Гарнир по-французски». Начало в 18.00.

В татарском театре «Нур» — музыкальная комедия «Сущий ангел». Начало в 19.00. В Малом зале театра — спектакль «Семейный портрет с посторонним». Начало в 19.00.

Теги: афиша
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