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Эмиль Сайфутдинов приблизился к тройке лидеров мирового чемпионата

СПОРТ

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Эмиль Сайфутинов укрепил свои позиции в личном чемпионате мира гран-при по спидвею. На очередном, 10-м этапе серии — Большом призе Стокгольма в столице Швеции он занял пятое место и еще прочнее закрепился на пятом месте в общем зачете. При этом возросли шансы Сайфутдинова на призовое место, которое еще несколько этапов назад казалось недосягаемым. Более того, уже в Стокольме он имел шанс догнать идущего на третьем месте поляка Яновского. Но снова сработал "комплекс полуфинала": заняв второе место в основной части турнира, салаватец снова не смог преодолеть полуфинальный барьер. Неудачно стартовал, шел третьим, а на втором повороте упал. Следует отметить, что у всех соперников по полуфиналу в основных заездах россиянин выиграл.

Таким образом, за этап Эмиль, которого английские телекомментаторы называют "русской ракетой", а польские — "татарской стрелой", набрал 12 очков, а в общем зачете у него стало 102 очка — на шесть меньше, чем у занимающего третье место Яновского. И наоборот, находящегося еще в опасной зоне словенца Матея Жагара, который выиграл уже второй гран-при подряд, Сайфутдинов опережает на 22 очка. Жагар, несмотря на победу в полуфинальном и финальном заездах, набрал всего на одно очко больше Сайфутдинова. А самым результативным стал австралиец Джейсон Дойл, уже третий этап подряд занимающий третье место, — 18 очков. В финальном заезде на сей раз он уступил Жагару и поляку Змарзлику, а опередил датчанина Кильдеманда.

После 10 этапов из 12 Дойл имеет 131 очко и как никогда близок к титулу чемпиона мира. Поляк Дудек, в Стокгольме не попавший в полуфинал, все еще на втором месте, — 110 очков. Далее — Яновски — 108, швед Линдгрен — 107, Сайфутдинов — 102, англичанин Воффинден — 100, Змарзлик- 92, словак Вацулик — 85, на девятом месте Жагар — 80.

Следующий этап состоится в Торуни (Польша) 7 октября, а завершающий — 28 октября в Мельбурне (Австралия).

Теги: спидвей, мотоспорт
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