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Уфимский композитор Марат Татурас открыл интернет-проект в поддержку башкирского языка

КУЛЬТУРА

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимский музыкант, композитор и аранжировщик Марат Татурас (Файзуллин) открыл интернет-проект в поддержку башкирского языка. Он запустил интернет-издательство, которое будет легально и законно размещать башкирскую музыку в крупнейших магазинах мира.

«Я решил поддержать башкирский язык и сделать так, чтобы любимые мною и моими земляками песни и мелодии смогли зазвучать во всех уголках нашей замечательной планеты», — сообщил музыкант агентству «Башинформ».

Музыкант говорит, что хочет дать возможность любому башкирскому исполнителю быть услышанным во всем мире. По его словам, издательство никак не связано ни с коммерческими, ни с политическими организациями.

«Это чисто моя личная инициатива, как продюсера. Это не политическая акция и не значит, что я на чьей-то стороне во властных структурах. Это мой реальный вклад в распространение любимой мною башкирской культуры», — отметил Марат Татурас. Он пообещал, что в ближайшее время заработает сайт, пока продвижение башкирской музыки стартовало в соцсетях.

Теги: музыка, башкирский язык
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