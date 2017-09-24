Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.65

EUR 69.07

24 сентября Воскресенье

Уфа   °

Воскресенье Уфа встречает туманом и дождем

ОБЩЕСТВО

Воскресенье Уфа встречает туманом и дождем Фото: автор

Воскресенье Уфа встречает туманом и дождем Фото: автор

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Последнее в сентябре воскресенье Уфа встречает туманом и дождем. Сейчас в Уфе идет дождь, пасмурно и безветренно, +6 градусов.

24 сентября в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем по республике небольшие дожди, в северных и восточных районах до умеренных. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°, днем +6,+11°.

На автодорогах утром местами туман, видимость 500 м и менее.

Теги: погода
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть