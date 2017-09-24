Воскресенье Уфа встречает туманом и дождем Фото: автор Воскресенье Уфа встречает туманом и дождем Фото: автор

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Последнее в сентябре воскресенье Уфа встречает туманом и дождем. Сейчас в Уфе идет дождь, пасмурно и безветренно, +6 градусов.

24 сентября в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем по республике небольшие дожди, в северных и восточных районах до умеренных. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°, днем +6,+11°.

На автодорогах утром местами туман, видимость 500 м и менее.