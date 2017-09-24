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24 сентября Воскресенье

Уфа   °

«Ты в «Танцах в Уфе»: как прошёл кастинг на один из самых рейтинговых проектов на российском телевидении

КУЛЬТУРА

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В субботу, 23 сентября в эфир вышла очередная серия четвертого сезона популярного российского шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Впервые съемки проходили в Уфе. Выступления танцоров оценивали Мигель, Татьяна Денисова (она заменила в проекте Егора Дружинина) и Сергей Светлаков.

На кастинг в Уфу приехали талантливые танцоры не только из городов РБ, но и из Москвы, Казани, Оренбурга, Горно-Алтайска, Чистополя, Киева, Вологды. Первой на сцену в Уфе вышла 22-летняя Арина, она услышала «да». Заветное «Вы в танцах» на кастинге также прозвучало для уфимского дуэта, для трио чечеточников из Оренбурга, танцовщицы из Киева и многих других. Некоторые из них сделали ставку на гибкость при исполнении своих номеров, другие постарались продемонстрировать свою техничность, третьи сделали акцент на необычности. И все же наставники учитывали не только умение танцевать, но и то, как участники подают себя. Для Мигеля традиционно важна техника, Татьяна Денисова обращала внимание на мимику, харизматичность, внутреннее благородство. В следующий этап танцевальных соревнований прошли только самые талантливые и способные.

Последней на сцену в Уфе вышла загадочная брюнетка в маске. Ею оказалась ведущая проекта Ляйсан Утяшева, и если Мигель и Татьяна Денисова сразу поняли, кто перед ними, то Сергей Светлаков узнал в таинственной незнакомке бессменную ведущую только после того, как она сняла маску.

Проект «ТАНЦЫ» на ТНТ – одна из самых рейтинговых программ на отечественном телевидении. За право стать лучшим соревнуются самые сильные и яркие танцоры России, за участие в проекте борются тысячи желающих из разных уголков страны.

Следующий выпуск шоу покажут из Санкт-Петербурга.

Теги: телевизионное шоу, телеканал «ТНТ»
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