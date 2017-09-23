В Уфе подвели итоги конкурса среди водителей-женщин
В Уфе подвели итоги конкурса среди водителей-женщинФото: ОГИБДД УМВД по Уфе
В Уфе подвели итоги конкурса среди водителей-женщинФото: ОГИБДД УМВД по Уфе
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе подведены итоги конкурса «Автоледи». Мероприятие инициировала одна из компаний китайского автопрома. Участницы должны были показать знания правил дорожного движения и продемонстрировать умение управлять автомобилем, выполнив задания «змейка», «лабиринт» и «Парковка». Первое место в автошоу занялся уфимка Ксения Мелентьева, сообщили в городской автоинспекции. Все участницы получили ценные призы и памятные подарки.