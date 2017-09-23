Башкирские атлеты стали призерами первенства ПФО по вольной борьбе Фото: Минспорта РБ

Башкирские атлеты стали призерами первенства ПФО по вольной борьбе Фото: Минспорта РБ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Ульяновске в спорткомплексе «Орион» завершилось Первенство Приволжского Федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Воспитанники спортивной школы №14 Уфы и школы вольной борьбы Архангельского района под руководством тренера Артура Ишмакова завоевали почетные призовые места.

Золотую медаль в весовой категории до 100 кг завоевал Шайхутдинов Рустем, серебро в весовой категории до 64 кг завоевала Шазиянова Юлия, бронзу завоевала Коробова Анна в весовой категории до 64 кг (тренер Ильдар Ахмедьянов). По итогам соревнований спортсмены получили путевки на участие в финале Первенства России по вольной борьбе, сообщили в республиканском Минспорта.