Владимир Путин поручил внедрить в регионах комплексные планы транспортного обслуживания Фото: пресс-служба Президента России Владимир Путин поручил внедрить в регионах комплексные планы транспортного обслуживания Фото: пресс-служба Президента России

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Владимир Путин предложил во всех регионах России внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения. Они позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели. Об этом глава государства заявил накануне на заседании Госсовета в Ульяновске.

«В основе этих планов должен лежать анализ текущей ситуации и расчёт перспективной потребности в пассажирских перевозках, а также чёткие стандарты обслуживания по всем видам транспорта. Знаю, что такие стандарты уже подготовлены Минтрансом, но пока они не носят обязательного характера. Предлагаю взять их за основу, как минимальный набор параметров, которым должны соответствовать пассажирские перевозки», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, следовать в удобное время, точно по расписанию, а его остановочные пункты должны находиться в пешей доступности для большинства граждан.

По словам Президента, необходимо стратегическое видение того, как будут развиваться пассажирские перевозки в стране в перспективе — на среднесрочную и более отдаленную перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, формируются в этом сегменте и будут определять развитие общественного транспорта на ближайшие 10-15 лет.