УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В республике ведется прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привиты против гриппа 11,1% населения республики: 453 092 человека, из которых 314,3 тысяч человек – взрослые и 138,2 тысяч – детей. В том числе за счет средств работодателей и личных средств привиты 498 человек, остальные – за счет средств федерального бюджета.