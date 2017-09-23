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Роспотребнадзор зарегистрировал в Башкирии рост заболеваемости ОРВИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В республике ведется прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привиты против гриппа 11,1% населения республики: 453 092 человека, из которых 314,3 тысяч человек – взрослые и 138,2 тысяч – детей. В том числе за счет средств работодателей и личных средств привиты 498 человек, остальные – за счет средств федерального бюджета.

Теги: здравоохранение, грипп, орви
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