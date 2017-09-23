УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Казани сейчас за окном два градуса тепла. Влажность составляет 93 процента. Ветер слабый , переменных направлений. Тем, кто с раннего утра отправляется по делам, стоит одеться потеплее.

Днем в столице Татарстана будет тепло. Воздух прогреется до 14 тепла. Дождей не ожидается, так что зонт можно сегодня оставить дома. Завтра, в воскресенье, будет немного холоднее. Днем — всего 10-11 тепла. Поэтому не стоит откладывать прогулки с детьми на свежем воздухе на последний день выходных.