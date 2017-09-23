В Самаре в субботу будет до 14 тепла и без осадков Фото: Башинформ В Самаре в субботу будет до 14 тепла и без осадков Фото: Башинформ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жителей Самары сегодня, 23 сентября, ожидает комфортная для осени погода. Сейчас за окном 2 градуса тепла. Влажность составляет 93 процента. Ветер слабый, переменных направлений, всего 1 метр в секунду. Такой характер погоды сохранится и в воскресенье.

Днем столбики термометров покажут до 14 тепла, осадков не ожидается. Самое время для семейных прогулок на свежем воздухе. Погода в выходные к этому располагает.