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23 сентября Суббота

Уфа   °

В Уфе столбики термометров опустились до ноля градусов

ОБЩЕСТВО

В Уфе столбики термометров опустились до ноля градусов Фото: Башинформ

В Уфе столбики термометров опустились до ноля градусов Фото: Башинформ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе столбики термометров этой ночью опустились до ноля. Сейчас в столице Башкирии 1 градус тепла , но при 100 процентной влажности, он ощущается как минус 1 градус. Поэтому с утра лучше одеться потеплее.

Днем в Уфе осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит 10,+15°.Не добавит комфорта и северный ветер. Сейчас его сила составляет 2 метра в секунду.

Теги: погода
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