УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Программа «Мое село» «Радио России Башкортостан» победила на Всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа», сообщает ГТРК «Башкортостан». Автор и ведущий программы «Мое село» — Галимьян Ибатуллин.

Передача выходит в эфир уже 10 лет. В ней рассказывается об агропромышленном комплексе республики, его успехах и развитии, о самобытности региона, о жизни на селе, о традициях разных национальностей и народных промыслах.

Конкурсный выпуск был посвящен башкирской шали, жителям д. Калу-Айры Ишимбайского района и «яблочной столице» республики — городу Бирску.

Церемония награждения победителей VI Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» состоялась сегодня в Нальчике (Кабардино-Балкария). Фестиваль посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Кадырова и проводится на протяжении шести лет. В прошлом году лауреатом «Голоса Кавказа» стала одна из программ детской редакции «Радио России Башкортостан» «Солнечный город».