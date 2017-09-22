УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Челябинске стартовал XI Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017». За победу будут бороться 50 студентов: 33 девушки и 17 парней из разных регионов нашей страны.

Республику Башкортостан на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России-2017» представляют модели студии «Bashkirian Beauty»: студентка 4-го курса факультета филологии и журналистики БашГУ Зухра Мухарямова и студент 4-го курса факультета информатики и робототехники УГАТУ Данис Юсупов.

В программе конкурса запланированы пресс-конференция, презентация своей республики, интеллектульаный тур, акция «Подари радость детям», сдача норм ГТО, творческие выступления. Помимо красивой внешности каждый участник конкурса должен уметь грамотно общаться с аудиторией, быть коммуникабельным, эрудированным, знать нормы этикеты.

На сайте началось голосование за приз зрительских симпатий. Жители Башкортостана могут поддержать студентов нашей республики Зухру Мухарямову и Даниса Юсупова. О ходе конкурса также можно узнать в группе студии «Bashkirian Beauty».

Целью конкурса является поддержка студенческого творчества и расширение общественных, культурных и социальных связей между молодежью из разных регионов нашей страны. Конкурс направлен на раскрытие потенциала российских студентов, на формирование позитивного профессионального имиджа участников и на укрепление их межкультурного диалога. Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России-2017» состоится 26 сентября.