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В Уфе обсудили преподавание башкирского языка в школах как науки

ОБЩЕСТВО

В Уфе обсудили преподавание башкирского языка в школах как науки

Фото: Н. Ноцина

В Уфе обсудили преподавание башкирского языка в школах как науки

Фото: Н. Ноцина

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе возобновил свою работу научно-общественный форум «Ватандаш+». Первый после летних каникул разговор состоялся на тему «Башкирский язык как социокультурное явление: проблемы и перспективы».

Участники форума говорили о развитии методики преподавания башкирского языка в школах как науки, о возможных формах пропаганды и продвижения языка через интернет и соцсети, отметили необходимость организации бесплатных курсов для желающих изучать второй государственный язык республики.

В работе форума приняли участие ученые Башкирского государственного университета, доктора филологических наук Гиният Кунафин, Гульфира Абдуллина, Башкирского института развития образования, кандидаты наук Фанзиль Санъяров, Ахат Ильмухаметов, а также поэтессы и общественные деятели Гульфия Идельбаева, Гузаль Ситдыкова, писатель Амир Аминев.

Материалы форума будут опубликованы в 10-м номере «Ватандаша», сообщила главный редактор журнала, кандидат филологических наук Рашида Магадеева.

Теги: башкирский язык
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