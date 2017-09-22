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22 сентября Пятница

Уфа   °

Радику Юльякшину понравился его портрет, созданный художником из Елабуги

КУЛЬТУРА

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин (Элвин Грэй) накануне разместил на своей странице в соцсети новый портрет. «Талантливо», — лаконично одобрил певец.

Выяснилось, что работу создал 26-летний художник-татуировщик из татарского города Елабуги Антон Логинов. В эти дни группа Радика Юльякшина побывала там с концертом. Идею нарисовать портрет популярного исполнителя художнику подала его подруга, которая является фанаткой Элвина Грэя.

Художник создает свои творения по фотографиям. В его коллекции есть и портрет молодой татарской исполнительницы Гульназ Асаевой.

Теги: светская хроника, звезды
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