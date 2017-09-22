В Уфе Ляйсан Утяшева, скрывшись под маской, исполнила чувственный танец Фото: «Starhit» В Уфе Ляйсан Утяшева, скрывшись под маской, исполнила чувственный танец Фото: «Starhit»

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Ляйсан Утяшева, скрывшись под маской, исполнила чувственный танец. Это произошло на кастинге нового выпуска шоу «Танцы», в котором знаменитая спортсменка и телеведущая с башкирскими корнями приняла участие.

Как сообщает журнал «Starhit», Ляйсан скрыла лицо маской. На ней были черный облегающий костюм и обувь на высоких каблуках. Гимнастка продемонстрировала прекрасную физическую форму. Члены жюри Мигель, Сергей Светлаков и Татьяна Денисова не узнали участницу и лишь после окончания танца увидели, кто скрывается под маской.

Стало известно, что стриппластику Ляйсан Утяшева освоила специально для этого номера. Посмотреть выступление полностью можно будет в ближайшую субботу, 23 сентября, на канале ТНТ, начало в 21.30.