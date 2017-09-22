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В Башкирии процедура подключения к коммунальной инфраструктуре станет проще

ОБЩЕСТВО

В Башкирии процедура подключения к коммунальной инфраструктуре станет проще Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ

В Башкирии процедура подключения к коммунальной инфраструктуре станет проще Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане станет проще процедура подключения к коммунальной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ РБ.

На сайтах муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций размещена информация о доступной мощности, исчерпывающем перечне документов, необходимых для подключения, о возможности подключения нагрузки в выбранной токе подключения в привязке к земельному участку. Также имеются номера телефонов «горячей линии» по вопросам подключения, калькуляторы, позволяющие ориентировочно рассчитать плату за подключение.

Заявку на подключение можно подать в электронной форме, почтовым отправлением или курьером, заявитель может направить акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии, теплоносителя, о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью. Муниципальные образования республики утвердили регламенты оказания муниципальных услуг по выдаче ордера на проведение земляных работ.

Внедрение мероприятий целевой модели позволит сократить сроки прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В настоящее время ведется работа, направленная на выполнение мероприятий «дорожной карты» в полном объеме. Завершить данную работу планируется до 1 октября 2017 года.

Теги: жкх
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