В Уфе собрались российские бактериологи для обсуждения основных тенденций развития лабораторной диагностики бактериальных и вирусных инфекций Фото: автор





















В Уфе собрались российские бактериологи для обсуждения основных тенденций развития лабораторной диагностики бактериальных и вирусных инфекций Фото: автор

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 сентября на сателлитном симпозиуме в Уфе специалисты-бактериологи Приволжского и Уральского федеральных округов обсуждали основные тенденции развития лабораторной диагностики бактериальных и вирусных инфекций в России. На мероприятие, организованное одним из российских производителей диагностических наборов и готовых лекарственных средств, собрались внештатные бактериологи, лаборанты-бактериологи из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пензы, Екатеринбурга, Самарской, Оренбургской, Ульяновкой, Кировской, Свердловской, Челябинской областей.

О новой парадигме экспресс-диагностики бактериальных и вирусных актуальных инфекций рассказал профессор кафедры микробиологии Военно-медицинского университета им.Кирова Министерства обороны России, доктор медицинских наук Владимир Малышев. По словам военного вирусолога, российская лабораторная медицина или диагностика развивается в канве мировых тенденций.

«Россия, безусловно, является лидером по молекулярной диагностике, у нас сильнейшие специалисты по молекулярной биологии, недаром вся зарубежная молекулярная биология сплошь наши специалисты. Сейчас какие-то доминирующие направления в диагностике расходятся: одна уходит в высокотехнологичные сферы, которые потом будут доступны крупным клиническим центрам, крупным городам. А все остальное: метод полимеразной цепной реакции, иммуноферментный анализ были и остаются основным базисом. К примеру, общемировая практика – то, что называют «РОСТ» (point of care testing») «прикроватная диагностика», когда до прихода врача медсестра с помощью быстрых тестов в течение 2-5 минут набирает всю необходимую информацию, и общая картина ясна уже к приходу врача к больному. Это то, куда мы сейчас движемся, наша задача — сделать так, чтобы все было современно и доступно, — рассказал Владимир Малышев. — Что касается последних новейших разработок российской лабораторной диагностики — это высокопроходимые передвижные лаборатории с современным диагностическим комплексом, которые работали в прошлом году в Ямало-Ненецком Автономном округе на вспышке сибирской язвы. Еще один пример – с помощью тех же экспресс-тестов удалось без приборов диагностировать аденовирусный энтерит у моряков на Камчатке. Кроме того, мы разрабатываем для силовых структур наборы — мобильные монотематические укладки, заточенные на особо опасные инфекции. Сейчас наш военный институт разрабатывает ряд тестов на иммуно-ПЦР, занимаемся мембранными технологиями».

Отдельным пунктом в своем выступлении Владимир Малышев выделил диагностику заболеваний, вызываемых вирусом Коксаки. «Турция – страна, где 10 лет назад была последняя большущая вспышка дикого вируса полиомиелита. Это уже говорит о том, что здесь есть проблема с энтеровирусными инфекциями. Важным является то, что не получена информация какой тип Коксаки, а их 24 варианта возможных. Если это один тип — то можно говорить об эпидемии на юге Турции, если разные серотипы вируса, то это говорит о том, что из разных источников поступали фекалии в воду. По моему мнению, санитарная культура обслуживающего персонала в Турции желает оставлять лучшего».

Еще одна из последних разработок российской лабораторной диагностики – единая линейка, определяющая антитела TORCH-инфекций — комплекса четырех наиболее опасных для беременности (точнее – для плода) инфекций: токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес 1 и 2 типов. Данные инфекции опасны тем, что провоцируют развитие врожденных уродств, заболеваний психического характера у будущего ребенка.

«Это социальная и демографическая проблема — не везде женщин проверяют на эти инфекции, а обследоваться нужно три раза в течение беременности. Разработанная линейка начнет широкое применяться где-то через год после регистрации, — рассказал профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин Государственного гуманитарно-технологического университета, академик АМТН Сейфаддин Марданлы. — Мы не стоим на месте развиваемся, сейчас мы разрабатываем быстрые тесты диагностики крови в фекальных массах, прокальцитонина, маркер сепсиса. Поставлена задача по импортозамещению, чтобы весь технологический цикл состоял полностью из отечественных составляющих. Кроме того, сейчас идет освоение диагностических антисывороток против сальмонеллеза, пневмококковой инфекции, гемофильной палочки, менингита».

Очередной, третий по счету сателлитный симпозиум пройдет в декабре текущего года для специалистов-бактериологов Северо-Западного федерального округа в Санкт Петербурге.