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В республике к административной ответственности привлечено более тысячи субъектов земельных отношений - Росреестр по Башкирии

ОБЩЕСТВО

В республике к административной ответственности привлечено более тысячи субъектов земельных отношений - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В республике к административной ответственности привлечено более тысячи субъектов земельных отношений - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

По данным Управления Росреестра по Башкортостану с начала года государственными инспекторами по использованию и охране земель проведено 7787 проверок соблюдения земельного законодательства (204 — в отношении юрлиц и 7583 — в отношении физлиц). Выявлено 3350 нарушений, привлечено к административной ответственности 1049 субъектов земельных отношений (76 юрлиц и 973 физлица). Общая сумма наложенных штрафов составила 8 млн 555 тыс рублей (2 млн 829 тыс рублей приходится на юрлица, 5 млн 725 тыс рублей — на граждан).

В 2016 году было проведено 14578 проверок соблюдения земельного законодательства. Было выявлено 5556 нарушений, привлечено к административной ответственности 1858 субъектов земельных отношений. Общая сумма наложенных штрафов превысила 21 млн 259 тыс рублей.

Теги: земельное законодательство, росреестр, охрана земель
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