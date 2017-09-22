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Эксперт: «Уважительное отношение - основной компонент для сохранения целостности многонационального государства»

ОБЩЕСТВО

Эксперт: «Уважительное отношение - основной компонент для сохранения целостности многонационального государства» Фото: Олег Яровиков

Эксперт: «Уважительное отношение - основной компонент для сохранения целостности многонационального государства» Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Уважительное отношение — основной компонент для сохранения целостности многонационального государства, — считает доцент Федерального института развития образования Ольга Артёменко. — Согласно Конституции Российской Федерации, с одной стороны, мы — многонациональный российский народ. С другой стороны, каждый народ имеет право на самоопределение. Для того чтобы реализовать эти две конституционные позиции, нужно искать баланс».

По словам участницы всероссийской научно-практической конференции, это очень сложно, и решение вопроса требует квалифицированного системного подхода.

«Мы должны искать механизмы баланса интересов тех или иных народов, при этом не перегибая палку то в одну, то в другую сторону. И я призываю поддержать главу республики в этой сложной ситуации», — отметила она.

Ольга Артёменко считает, что нельзя идти на конфликт и поддерживать ситуации, которые его вызывают. «Наша задача — продумывать новые механизмы, которые бы сплачивали наше многонациональное общество».

Сегодня в Уфе проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике». Ее инициатором выступил «Собор русских Башкортостана». Для участия в конференции приглашены представители различных конфессий, администраций муниципальных образований республики, национально-культурных объединений, общественных организаций, ученые и преподаватели вузов, журналисты, а также гости из Москвы и Казани.

Теги: научно-практическая конференция, межнациональные отношения
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