Секрет успеха башкирских здравниц, дольщики свое получат, полицейские превысили полномочия - неделя глазами СМИ Фото: ИА «Башинформ» Секрет успеха башкирских здравниц, дольщики свое получат, полицейские превысили полномочия - неделя глазами СМИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Бесплатно в собственность

20 сентября Совет министров Крыма безвозмездно передал в собственность Башкирии имущество кардиосанатория в Евпатории, сообщил «Башинформ». Санаторий «Юбилейный» должен стать одним из лучших детских оздоровительных учреждений в России, заявил в июле глава РБ Рустэм Хамитов в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

О секретах успеха башкирских здравниц и планах по дальнейшему развитию отрасли Рустэм Хамитов рассказал в интервью журналу «Здравницы». В частности, он отметил, что «в плане уникальных природных лечебных факторов, качества оздоровления, квалификации врачей, уровня организации отдыха наши санатории — лучшие в стране».

Из полпреда — в дорожники

Артур Шайнуров, недавно освобожденный от должности полпреда Башкирии при Президенте РФ, назначен руководителем «Башкиравтодора», сообщил РБК-Уфа. 18 сентября его кандидатуру утвердил Совет директоров предприятия. Исполняющим обязанности полпреда РБ при Президенте России назначен Олег Матыцин.

20 сентября также стало известно, что конкурс на замещение должности гендиректора «Башавтотранса» выиграл Разим Махиянов, с 4 июля работавший и. о. руководителя предприятия. В мае должность освободил Тимур Аклаев, занимавший ее с ноября 2015 года, говорится в материале «Башинформа».

Дольщики свое получат

21 сентября Госсобрание Башкирии в первом чтении приняло закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ». Новый закон позволит помогать обманутым дольщикам, не тратя деньги из бюджета. Пострадавших планируют переселять в дома, построенные в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под реализацию таких проектов будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор отдаст в пользу обманутых дольщиков 10% от построенной жилой площади. Сегодня в Башкирии насчитывается 29 проблемных площадок.

«Федеральный закон нацелен на недопущение появления новых обманутых дольщиков, но не решает проблем уже существующих. Мы берем на себя решение данного вопроса на региональном уровне», — цитирует Константина Толкачева «Башинформ».

Также в Госдуме поддержали внесенный Госсобранием РБ законопроект о борьбе с туберкулезом. Башкирские парламентарии предложили законодательно закрепить обязанности по прохождению обследования и лечения для лиц, больных туберкулезом.

Полицейских будут судить

Республиканский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника угрозыска отдела МВД в Нефтекамске и старшего опера отдела угро. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ноябре 2016 года жителя Нефтекамска доставили в полицию по подозрению в хищении «айфона» и похищении человека. Сотрудники полиции его держали до обеда следующего дня, при этом применяли физическое насилие. Вину в совершении преступления обвиняемые не признали. Сейчас полицейские отстранены от службы, сообщил РБК-Уфа.

Обсудили перспективные инвестпроекты

На этой неделе глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем совета директоров холдинга JVP Виктором Пичуговым. Компания JVP специализируется в области профессионального менеджмента, доверительного управления активами на фондовом рынке, а также осуществляет инвестиции в различные сферы реального сектора экономики. Сейчас JVP является управляющей компанией холдинга «Русское Зерно Уфа», в составе которого ряд птицефабрик, а также Уфимский комбинат хлебопродуктов. На встрече обсуждались вопросы реализации инвестпроектов в агрокомплексе республики, сообщил «Башинформ».

Деньги и опыт из Чехии

Управление электротранспорта Уфы и Пражская транспортная компания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Столица Башкирии планирует перенимать чешский опыт организации общественного транспорта. Чешская сторона готова кредитовать покупку новых и ремонт старых вагонов, строительство новых путей и ремонт существующих на неограниченную сумму и на срок до семи лет при условии, что не менее 50% всех поставок и работ будет произведено из Чехии, сообщил РБК-Уфа.

Группа по климат-контролю

В Башкирии вопросами изменения климата займется специальная межведомственная рабочая группа, узнал «Башинформ». Новую структуру возглавил вице-премьер правительства РБ Фархад Самедов, его замом назначен президент Академии наук РБ Альфис Гаязов. Также в группу вошли руководители министерств и ведомств республики. Они будут рассматривать вопросы изменения климатических условий в регионе. Причиной создания рабочей группы стали частые в последнее время природные катаклизмы — обильные снегопады, дожди, принесшие экономике республики миллионный ущерб.

На неделе синоптики рассказали, что в октябре температура воздуха в республике будет на 2,5 градуса выше нормы. Ноябрь ожидается холоднее на 5 градусов. В декабре, январе и феврале температура будет выше нормы на 11 градусов.

«Уфа» вылетела из кубка

ФК «Уфа» вылетел из Кубка России. В матче 1/16 финала «горожане» встретились в Дзержинске с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода. Основное и дополнительное время победителя не выявили — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля, сообщила «Молодежная газета». По окончании матча главный тренер «Уфы» Сергей Семак сказал: «Результат для нас неприемлемый. Оправданий игре и вылету из Кубка нет».

Душевнобольных станет больше

По данным ВОЗ, в 2020 году психические расстройства будут занимать первое место среди всех форм патологий. Об этом говорили на II Международном конгрессе помогающих профессий, проходившем в Уфе. Делиться опытом и внедрять необходимые технологии в области психического здоровья населения в столицу Башкирии приехали около 80 специалистов со всего мира. Они уверены, что постоянные изменения окружающей действительности держат людей в состоянии бесконечного стресса. Врачи советуют активно заниматься саморегуляцией, поддерживать внутреннюю стабильность на постоянном уровне, сообщил телеканал БСТ.

План по отходам

В Правительстве РБ утвердили план мероприятий по реализации федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Республика готова к переходу на новые отношения в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, сообщила газета «Кызыл тан» со ссылкой на главу Минэкологии РБ. Предприниматели активно включаются в этот экологический аспект: есть около 11 проектов сортировальных комплексов. Нынешняя «дорожная карта» — индикатор готовности региона осуществить намеченные преобразования с 1 января 2019 года. До этого необходимо принять девять нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы утилизации и переработки ТКО.

Задержали «черных риэлторов»

В Нефтекамске задержали риэлторов, подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве. 32-летний местный житель с сообщниками, по версии следствия, вынуждал собственников квартир переписать на него имущество. Жертвами действий преступной группы становились, как правило, одинокие пенсионеры. Злоумышленнику предъявлено обвинение, он находится под стражей. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, сообщила ГТРК «Башкортостан».

Форум БРИКС в Уфе

Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры стало темой международного форума стран БРИКС в Уфе. На форум приглашены представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании. В Башкортостане реализуется три проекта инициативного бюджетирования, сообщила газета «Республика Башкортостан». Один из них, охватывающий все районы и города, — программа поддержки местных инициатив. Ежегодный бюджет этой программы составляет около 450 млн рублей. Уже реализовано более 600 проектов по строительству детских и спортплощадок, систем водоснабжения, уличного освещения, дорог и мостов, обустройству полигонов ТБО. В этом году отобрано еще 436 проектов. Башкортостан является лидером в стране по развитию практик инициативного бюджетирования, подчеркнул на форуме замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Разрешат ездить без прав и страховки

В Уфе детям разрешат ездить без прав и страховки. Но под присмотром опытного инструктора и на специальном автодроме, уточняет телеканал «Вся Уфа». 19 сентября в уфимском лицее №155 открылась первая в республике юношеская автошкола. Обучать правилам дорожного движения здесь будут с 1-го класса. Занятия будут и практические, на современных автомобилях. Школьники с 12 лет сами смогут выбрать, ездить на механике или автомате. В течение года в каждом районе Уфы должна появиться аналогичная автошкола. Со временем планируется обучать подобным образом детей по всей республике.

«Оскар» за «Нефтяник»

Проект реконструкции стадиона «Нефтяник» вошел в число победителей III Градостроительного конкурса Минстроя России. Награду, именуемую в профессиональной среде строительным «Оскаром», из рук министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня получили глава администрации Уфы и директор Инвестиционно-строительного комитета города. Результат Уфы признали образцовым в номинации «Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры», сообщила газета «Вечерняя Уфа».