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Авторский коллектив УГНТУ признан лауреатом международного конкурса научных разработок по освоению Арктики

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ОБЩЕСТВО

Авторский коллектив УГНТУ признан лауреатом международного конкурса научных разработок по освоению Арктики

Фото: пресс-служба УГНТУ

Авторский коллектив УГНТУ признан лауреатом международного конкурса научных разработок по освоению Арктики

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Авторский коллектив УГНТУ признан лауреатом международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017.

Конкурс проходил в рамках Международной конференции и выставки по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ-RAO/CIS Offshore 2017.

Лауреатом международного конкурса признан авторский коллектив Уфимского государственного нефтяного технического университета в составе доцента кафедры электротехники и электрооборудования предприятий Хлюпина, магистрантов групп МАЭ02-16-01 Чатуровой и Шеховцова, студента группы БАЭ-15-01 Афлятунова с проектом «Разработка энергоэффективных методов повышения надежности эксплуатации шельфовых месторождений на основе комплексного применения индукционных и оптических технологий». Лауреаты отмечены дипломами и памятным знаком.

На конкурс 2017 года было представлено 102 работы от 68 организаций.

Теги: угнту
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