Стало известно, кого изобразят на самом масштабном граффити Уфы Фото: администрация Уфы Стало известно, кого изобразят на самом масштабном граффити Уфы Фото: администрация Уфы

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На стене 17-этажного дома в новом квартале микрорайона Инорс художники Артур Фазылов и Олег Кайбышев создают портретное граффити Михаила Ферина, руководившего УМПО в течение 30 лет. Идея запечатлеть образ легендарного директора к 110-летию со дня его рождения принадлежит коллективу «ОДК-УМПО».

«Эту работу можно смело назвать самым масштабным граффити в городе. Площадь рисунка составляет 436,5 квадратных метров, высота изображения — 28,2 метра», — сообщили в администрации Калининского района Уфы.

«Идея увековечить память Ферина в Инорсе не случайна. За три десятилетия под его руководством завод стал крупнейшим моторостроительным предприятием, а в микрорайоне было построено огромное количество домов для работников завода. Ферин — это целая эпоха в истории нашего объединения», — отметили в пресс-службе «ОДК-УМПО».