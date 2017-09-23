У жителей Башкирии могут появиться двойные фамилии Фото: Башинформ У жителей Башкирии могут появиться двойные фамилии Фото: Башинформ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане при выборе фамилии новорожденному может быть использована двойная фамилия. Парламентарии республики приняли изменения в Семейный кодекс в первом чтении.

Фамилия ребенка должна определяться фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Поправки запрещают родителям использовать в имени ребенка цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Данные нормы уже прописаны в федеральном законодательстве. Депутаты Госсобрания РБ приняли решение закрепить их и на региональном уровне.