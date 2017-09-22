Клуб спортивного танца «Телемарк» УГНТУ стал серебряным призером на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту Фото: пресс-служба УГНТУ





Клуб спортивного танца «Телемарк» УГНТУ стал серебряным призером на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Клуб спортивного танца «Телемарк» УГНТУ стал серебряным призером на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту в направлении «Формейшен. Турнир состоялся в Москве. В нем приняли участие 11 команд, чемпионы округов. В течение года ребята активно готовились к чемпионату России. По результатам соревнований клуб будет представлять страну на чемпионате мира в Германии 25 ноября.