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23 сентября Суббота

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Жители Башкирии встретили День осеннего равноденствия

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии встретили День осеннего равноденствия Фото: Башинформ

Жители Башкирии встретили День осеннего равноденствия Фото: Башинформ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

23 сентября в 01.01. по уфимскому времени центр солнечного диска пересек небесный экватор. Этот момент называют равноденствием. В день равноденствия терминатор — граница дня и ночи — проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору, и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам.

Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится всё же несколько дольше, пояснили в уфимском планетарии.

Теги: осеннее равноденствие
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