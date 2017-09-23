Жители Башкирии встретили День осеннего равноденствия Фото: Башинформ Жители Башкирии встретили День осеннего равноденствия Фото: Башинформ

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

23 сентября в 01.01. по уфимскому времени центр солнечного диска пересек небесный экватор. Этот момент называют равноденствием. В день равноденствия терминатор — граница дня и ночи — проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору, и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам.

Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится всё же несколько дольше, пояснили в уфимском планетарии.