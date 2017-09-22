В Уфе на ипподроме «Акбузат» определили победителей открытых призов Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» определили победителей открытых призов Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега с розыгрышем открытых призов для рысаков разных возрастов. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Как всегда, увлекательно и непредсказуемо прошли состязания среди лошадей двухлетнего возраста.

В первом заезде очень уверенно начала бег гнедая кобыла Геральдика РМ, которой управляла наездница Наталья Абсаликова. Она удачно приняла старт и попыталась оторваться от преследователей. Однако очень скоро первенство перехватил рыжий жеребец Челентано с опытнейшим Виталием Секисовым. Геральдика РМ слишком много сил в самом начале заезда и постепенно отстала. Челентано уже на финишной прямой выдержал настойчивые атаки гнедого жеребца Депеш Мода под управлением Ильдуса Шархабдуллина и финишировал первым с резвостью в две минуты 12,5 секунды. Депеш Мод отстал от победителя всего на 0,1 секунды. Следом финишировали Геральдика РМ и РЭП. Похвально, что Челентано улучшил свой личный рекорд сразу более чем на пять секунд.

Еще одним победителем Открытого приза для рысаков-двухлеток стала серая кобыла Фаворитка, которая выступала под управлением молодого наездника Василия Слепова. После не слишком хорошего старта она смогла оттеснить сильного соперника — серую кобылу Паклю (наездница Анастасия Секисова) и завершить дистанцию за две минуты 26,9 секунды. Фаворитка улучшила личный показатель почти на 25 секунд (!). Затем дистанцию закончили Светлая Улыбка, Пакля, Сабзир и Кенигсберг.

Подлинным украшением бегового дня стал заезд, в котором на Открытый приз претендовали рысаки трехлетнего возраста. Напряженная борьба жеребцов Стинга Лок и Орнамента привела к зрелищной борьбе и очень высоким результатам. Стинг Лок под управлением Натальи Абсаликовой закончил дистанцию за две минуты пять секунд ровно. Орнамент с Виталием Секисовым отстал от победителя на полторы секунды. Третьим призером стала гнедая кобыла Разлюли с Анастасией Секисовой. Примечательно, что все призеры обновили свои личные рекорды. К сожалению, неудачу потерпела гнедая кобыла Аврора (наездник Александр Машинец), которая допустила лишние сбои.

Победителем Открытого приза для рысаков четырехлетнего и старшего возраста стала гнедая кобыла Берзэ с результатом в две минуты 7,4 секунды. К победе ее привела молодая наездница Анастасия Секисова, которая смогла несколько скомпенсировать два предыдущих не слишком удачных выступления. Последующие места в заезде заняли Паневежис, Сонька Золотая Ручка и Пиранья Гас.