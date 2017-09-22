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Премьера балета «Нуреев» в Большом театре пройдет 9 и 10 декабря

КУЛЬТУРА

Премьера балета «Нуреев» в Большом театре пройдет 9 и 10 декабря Фото: ТАСС

Премьера балета «Нуреев» в Большом театре пройдет 9 и 10 декабря Фото: ТАСС

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Премьера балета «Нуреев» в Большом театре состоится 9 и 10 декабря. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин. По его словам, премьера согласована с режиссером.

Как рассказал ТАСС Владимир Урин, он смог получить от следователя разрешение на встречу с Кириллом Серебренниковым, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Они обсудили возможность постановки балета «Нуреев» в том случае, если режиссеру не смягчат меру пресечения. По словам Урина, Серебренников дал согласие хореографу Юрию Посохову на доработку спектакля.

Ожидается, что он, в случае отсутствия режиссера, проведет последние репетиции балета. Гендиректор Большого театра также добавил, что если Посохову или кому-то из руководства понадобится консультация Серебренникова, следователь сможет дать разрешение на встречу. Сейчас же художественный руководитель «Гоголь-Центра» лишен возможности ходить в театр. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

Премьера балета «Нуреев» должна была состояться в середине июля этого года, однако ее отменили, сославшись на неготовность спектакля.

Теги: Большой театр, Нуреев, балет
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