Одной из площадок Всемирной фольклориады-2020 станет Бурзянский район Фото: сайт заповедника «Шульган-Таш» Одной из площадок Всемирной фольклориады-2020 станет Бурзянский район Фото: сайт заповедника «Шульган-Таш»

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Бурзянский район станет одной из площадок Всемирной фольклориады, которая пройдёт в Башкортостане в 2020 году. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов сообщил в интервью российскому журналу «Здравницы».

– В 2020 году Башкортостан будет принимать Всемирную фольклориаду. Это крупнейший международный фестиваль традиционной культуры, который проводится под эгидой ЮНЕСКО, – рассказал Рустэм Хамитов. – К нам приедут более трёх тысяч артистов из 60 стран мира, которые представят свою традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство. Одной из площадок Фольклориады, безусловно, станет Бурзянский район и заповедник «Шульган-Таш».

Глава республики отметил, что в настоящее время на территории района началось формирование туристического кластера «Бурзянский». Его основой станет музей-заповедник «Шульган-Таш» («Капова пещера»).

– Сейчас там создаётся уникальный музейный комплекс, по сути представляющий собой копию пещеры с уникальными наскальными рисунками 15–20-тысячелетней давности. Появление такого комплекса позволит в полной мере погрузиться в мир предков и в то же время снизить влияние человеческого фактора на саму пещеру, сохранить её экосистему в первозданном виде, – отметил руководитель региона. – Учитывая всемирную известность этого объекта, мы рассчитываем значительно увеличить международный туристический поток, в том числе за счёт создания необходимой инфраструктуры, строительства отелей, создания разнообразных пешеходных маршрутов.

По словам Главы Башкортостана, Бурзянский район будет также интересен туристам с точки зрения народных промыслов.

– Не стоит забывать, что Бурзянский район известен не только своей первозданной природой и Каповой пещерой, но и тем, что это родина знаменитого башкирского мёда, – сказал Рустэм Хамитов. – До сих пор там сохраняется старинный промысел – бортничество. Так в древности башкиры добывали мёд диких пчёл. Уверен, что туристам будет интересно прикоснуться к истории и обычаям нашего народа, в том числе через такие промыслы.

Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Главы Башкортостана.