В сельской школе Башкирии презентовали новое региональное издание Фото: Алсу Фазлетдинова







В сельской школе Башкирии презентовали новое региональное издание Фото: Алсу Фазлетдинова

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане появился новый литературный журнал — «ЛиФФт». Это региональное издание всероссийского литературного журнала, цель которого — знакомить русскоязычных читателей с творчеством национальных поэтов и писателей.

Презентация первого номера «Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Республики Башкортостан» прошла на базе средней общеобразовательной школы №3 села Бураево, административном центре Бураевского района республики.

Как сообщила начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации Бураевского района Айгуль Галиева, на презентации была организована литературная встреча для учителей родного и русского языков, сельских и школьных библиотекарей с писателем-сатириком и журналистом, выходцем из Бураевского района — Марселем Салимовым, председателем Союза писателей РБ, литературоведом Заки Алибаевым и региональным редактором «Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Республики Башкортостан», поэтессой Ларисой Абдуллиной.

О содержании грандиозного творческого проекта рассказали приглашенные гости из Москвы — председатель Союза писателей и читателей, главный редактор Всероссийского и региональных журналов «ЛиФФт», поэтесса, философ Маргарита Аль и художник, автор проекта «Книга Поэта и Художника», исполнительный директор первого и второго Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» Анвар Альмухаметов.

Марсель Салимов представил землякам многочисленные юмористические и сатирические издания на разных языках народов и подарил Центральной районной библиотеке свои новые книги.

Как отметили организаторы мероприятия, журнал «ЛиФФт» издается совместно с Литературным фестивалем фестивалей и Союзом писателей Республики Башкортостан в целях популяризации башкирской культуры и литературы в России и за рубежом. Первый номер регионального литературного журнала «ЛиФФт» выпущен за счет средств авторов. Благодаря усилиям местных переводчиков, в первый выпуск журнала в Башкирии включены произведения Мустая Карима, Равиля Бикбаева, Салавата Абузарова, Марселя Салимова, Заки Алибаева и других писателей. Сам проект «ЛиФФт» включает в себя не только журнал, но и одноименный литературный фестиваль, в котором принимают участие около 50 регионов. К настоящему времени организаторами изданы пять всероссийских и десять региональных журналов «ЛиФФт».

На республиканском уровне презентацию литературного журнала «ЛиФФт» 16-18 октября проведут Союз писателей РБ совместно с Министерством культуры Башҡортостана. На встречу с писателями, читателями, библиотекарями республики также приглашены Маргарита Аль и Анвар Альмухаметов.