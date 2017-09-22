УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Известный журналист Анвар Сулейманов издал книгу о земляках-воинах «Хәрби якташларыбыз — илебез горурлыгы» («Военные-земляки — гордость страны»). Это пока единственное в Башкортостане издание, рассказывающее о представителях республики, своим ратным трудом прославивших наш край и страну. В книгу вошли очерки, зарисовки, эссе о представителях военной профессии, выходцах из Бижбулякского, Миякинского, Белебеевского, Ермекеевского, Альшеевского районов, в которых автор книги работал, будучи собственным корреспондентом газет «Кызыл тан» и «Башкортостан».

В книге рассказывается об участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза, полковниках Хамите Гадельшине и Гали Мазитове, а также наших современниках — Героях России генерал-полковнике Анатолии Романове и генерал-майоре Рифе Гизатуллине, генерал-лейтенантах Петре Павлове, Степане Семенове. Есть в Башкортостане и свой космонавт — заслуженный летчик-испытатель РСФСР, космонавт-испытатель СССР Урал Султанов, которого до публикации этой книги, возможно, не все знали, а теперь могут прочитать о нем подробный очерк.

Помимо этих военачальников, в книге также есть зарисовки о полковниках Шавкате Каримове, Зуфаре Габдуллине, Дауте Харрасове, Фаткулле Калимуллине, Махмуте и Масгуте Галлямовых, людях, которые верой и правдой служили Родине, являя собой яркий пример доблести, чести и достоинства, воспитывая чувство патриотизма у подрастающего поколения. Это издание вполне может служить учебным пособием на уроках изучения родного края и истории Отечества.

Анвар Сулейманов является также автором изданной в этом году книги на башкирском языке «Йондоҙҙар балҡышы» («Сияние звезд») о земляках, завоевавших имя за пределами республики. Она стала продолжением изданной им ранее, в 2010 году, книги «Ерҙәге йондоҙҙар» («Звезды на земле»).

Здесь собрано более 120 видных выходцев из Башкортостана, которые стали известными личностями в стране и российских регионах, главным образом — в Татарстане. В их числе бывший вице-премьер и министр культуры Татарстана Зиля Валеева, премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров, видный советский дипломат «Кызыл паша» — Карим Хакимов, легендарная летчица, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова, поэт-патриот Фатих Карим, народный комиссар просвещения БАССР и ТАССР Газим Касимов, а также деятели культуры и искусства — народная артистка России Нинель Юлтыева, председатель Союза художников РТ Абрек Абзгильдин, народный художник Татарстана Рашит Имашев, солисты Хания Фархи, Фан Валиахметов, Салават Фатхетдинов, Хамдуна Тимергалиева, Айгуль Сагынбаева.

Во вторую и третью части книги вошли рассказы о людях искусства и литературы Ахтяме Зарипове, Эсфир Ягудиной, Ризе Ишмуратове, Флориде Агзамовой.

Четвертая часть посвящена науке, здесь рассказывается о родившихся и выросших в Башкортстане талантливых ученых. Это, в частности, ректоры вузов Наиль Хайруллин, Фарит Ялалов, профессора Лия Шакирова, Разина Мухиярова.

Пятая часть книги посвящена татарстанцам, которые прославили Башкортостан, среди них Герой Соцтруда Евгений Столяров, верховный муфтий Талгат Таджуддин, профессор Камиль Давлетшин, известный нефтяник Ильдар Исхаков.

В завершающей части книги повествуется о тех видных деятелях литературы, которые оставили след на башкирской земле, были неразрывно связаны с нашей республикой, которых читают и почитают жители Башкортостана. Это Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Хасан Туфан.

Обе книги автора, «Хәрби якташларыбыз — илебез горурлыгы» и «Йондоҙҙар балҡышы», представлены на соискание республиканской журналистской премии им. Ш. Худайбердина.