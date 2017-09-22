22 сентября - День отказа от автомобиля Фото: Андрей Старостин 22 сентября - День отказа от автомобиля Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

22 сентября проводится акция «День без автомобиля». Минэкологии РБ предлагает внести вклад в охрану атмосферного воздуха и присоединиться к ней. Традицию проводить День без автомобиля заложили в Англии в 1997 году. Через четыре года к движению присоединилось 35 стран.

Столица Башкирии также поддерживает мировую тенденцию велосипедизации. С 2015 года в городе в третью пятницу мая и 22 сентября проводится акция «На работу на велосипеде». «Каждый раз к участию откликается более 200 человек. Чтобы продвигать езду на велосипеде, в городе должны быть спроектированы и правильно построены велодороги не только внутри микрорайонов, но и между районами. Важно также наличие велопарковок, желательно охраняемых, мест, где можно переодеться. Если будут созданы условия для езды на велосипеде, люди будут активнее ими пользоваться. Соответственно, на дорогах будет меньше транспорта», — считает куратор акции Артур Бикмухаметов.

По данным Минэкологии РБ, в Уфе выбросы автомобилей составляют 35% от всего объема загрязняющих веществ.