В Уфе «Кросс нации» пробежали три тысячи человек Фото: с сайта администрации Уфы









В Уфе «Кросс нации» пробежали три тысячи человек Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на старт «Кросса нации» вышли три тысячи человек. Спортивное мероприятие объединило горожан разных возрастов и профессий. В финальном этапе Всероссийского дня бега, организованного столичным управлением по физической культуре и спорту, прошедшем в парке культуры и отдыха «Кашкадан», участвовали школьники, студенты, работники предприятий и организаций города, ветераны спорта. В их числе профессиональные легкоатлеты, представители спортивных школ и любители бега.

Глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов, отметил, что ««кросс нации» стал одним из неотъемлемых спортивных событий нашего города».

«Мы, как и другие жители нашей страны, принимаем в нем активное участие и показываем отличные результаты – как по массовости, так и по спортивным результатам», — заметил глава администрации.

Перед началом соревнований несколько уфимских школьников получили золотые знаки отличия ГТО.

Победителей соревнований, которые были определены на каждой дистанции, наградили кубками, грамотами и медалями. Памятным призом отмечен и самый старший участник «Кросса нации» — 76-летний Анатолий Крюков, уточнили в пресс-службе уфимской мэрии.