Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.22 ↑

EUR 69.26 ↑

22 сентября Пятница

Уфа   °

В Уфе «Кросс нации» пробежали три тысячи человек

СПОРТ

В Уфе «Кросс нации» пробежали три тысячи человек

Фото: с сайта администрации Уфы

В Уфе «Кросс нации» пробежали три тысячи человек

Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на старт «Кросса нации» вышли три тысячи человек. Спортивное мероприятие объединило горожан разных возрастов и профессий. В финальном этапе Всероссийского дня бега, организованного столичным управлением по физической культуре и спорту, прошедшем в парке культуры и отдыха «Кашкадан», участвовали школьники, студенты, работники предприятий и организаций города, ветераны спорта. В их числе профессиональные легкоатлеты, представители спортивных школ и любители бега.

Глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов, отметил, что ««кросс нации» стал одним из неотъемлемых спортивных событий нашего города».

«Мы, как и другие жители нашей страны, принимаем в нем активное участие и показываем отличные результаты – как по массовости, так и по спортивным результатам», — заметил глава администрации.

Перед началом соревнований несколько уфимских школьников получили золотые знаки отличия ГТО.

Победителей соревнований, которые были определены на каждой дистанции, наградили кубками, грамотами и медалями. Памятным призом отмечен и самый старший участник «Кросса нации» — 76-летний Анатолий Крюков, уточнили в пресс-службе уфимской мэрии.

Теги: бег, кросс наций
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть