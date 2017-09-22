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22 сентября Пятница

Уфа   °

В Уфе российские и зарубежные хирурги вновь будут проводить операции детям с дефектами лица

ОБЩЕСТВО

В Уфе российские и зарубежные хирурги вновь будут проводить операции детям с дефектами лица Фото: Айрат Нурмухаметов

В Уфе российские и зарубежные хирурги вновь будут проводить операции детям с дефектами лица Фото: Айрат Нурмухаметов

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с 24 сентября на базе Республиканской детской клинической больницы стартует ежегодная благотворительная акция международной медицинской благотворительной организации «Операция Улыбка». Акция призвана вовремя и бесплатно предоставить качественное лечение детям с врожденными расщелинами губы, нёба и другими лицевыми деформациями.

Операции для маленьких пациентов в течение недели проведут ведущие российские и зарубежные специалисты в области челюстно-лицевой хирургии. Акция проходит в Уфе уже в четвертый раз.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Башкортостане рождается около 200 детей с врожденными дефектами лица.

Теги: здравоохранение, благотворительность, Операция «Улыбка»
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