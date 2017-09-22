УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Профессор кафедры государственного права Башкирского государственного университета Рахимьян Юсупов вошел в Топ-100 самых цитируемых и продуктивных российских ученых.

Таковы данные Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) — национальной библиографической базы данных научного цитирования, аккумулирующей более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более шести тысяч российских журналов. РИНЦ предназначен не только для научных исследований актуальной справочно-библиографической информации. Он является также мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и другие параметры.

Доктор исторических наук, профессор Рахимьян Юсупов осуществляет научно-педагогическую деятельность на кафедре государственного права Института права БашГУ, член Диссертационного совета при БашГУ, член бюро Научного совета РАН по исторической демографии и исторической географии. Впервые в отечественной историографии профессор Юсупов сделал попытку комплексного и всестороннего изучения и обобщения проблемы развития академической науки в Башкортостане во второй половине XX — начале XXI веков, защитив кандидатскую и докторскую диссертации в МГУ имени М. В. Ломоносова. Является автором и соавтором более 100 научных работ, в том числе четырех монографий, двух учебных пособий, сообщили в БашГУ.