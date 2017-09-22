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ФК «Уфа» проиграл «Олимпийцу» и выбыл из розыгрыша Кубка России

СПОРТ

ФК «Уфа» проиграл «Олимпийцу» и выбыл из розыгрыша Кубка России Фото: сайт ФК «Уфа»

ФК «Уфа» проиграл «Олимпийцу» и выбыл из розыгрыша Кубка России Фото: сайт ФК «Уфа»

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне вечером в матче 1/16 финала Кубка России по футболу нижегородский «Олимпиец» принимал на своём поле «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, по пенальти 4:1), сообщает championat.com.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 57-й минуте после того, как отличился защитник Кирилл Маляров. «Уфе» удалось перевести матч в дополнительное время благодаря голу нападающего Исламнура Абдулавова на первой компенсированной минуте. По истечении дополнительных 30 минут команды победителя так и не выявили, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Олимпийца». Таким образом, ФК «Уфа» своё участие в Кубке России завершил, а «Олимпиец» вышел в 1/8 финала и встретится с «Шинником» (25 октября).

«Уфа» после 10 туров располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Олимпиец» находится на последней, 20-й строчке в турнирной таблице ФНЛ после 14 туров.

«Уфа» стала восьмым клубом РФПЛ, вылетевшим на стадии 1/16 финала Кубка России. Ранее турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал» и «Ахмат».

Теги: футбол, Кубок России
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