УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Бабье лето» в республике закончилось, продолжалось оно ровно одну неделю. Осень вступает в свои права. За этот период температуры воздуха повышались днем до +21, +28°С, а 19 сентября по западу республики столбики термометров достигали и 30-ти градусных отметок. С 21 сентября на Урал северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней. Преобладающая температура воздуха до конца недели ночью +2,+7°С, при прояснениях с заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°С, днем не выше +7,+13°С. Местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1-2°С ниже нормы (норма +8,0°С)