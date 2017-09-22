Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.22 ↑

EUR 69.26 ↑

22 сентября Пятница

Уфа   °

В Башкирии закончилось «бабье лето». Сегодня будет дождливо

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Бабье лето» в республике закончилось, продолжалось оно ровно одну неделю. Осень вступает в свои права. За этот период температуры воздуха повышались днем до +21, +28°С, а 19 сентября по западу республики столбики термометров достигали и 30-ти градусных отметок. С 21 сентября на Урал северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней. Преобладающая температура воздуха до конца недели ночью +2,+7°С, при прояснениях с заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°С, днем не выше +7,+13°С. Местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1-2°С ниже нормы (норма +8,0°С)

Теги: погода
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть